Continua il calciomercato e continuano le cessioni degli “esuberi” della Roma. Tiago Pinto sta facendo il possibile per mettere a segno queste ultime cessioni per poi concentrarsi sull’arrivo dell’attaccante e del centrocampista. Secondo quanto riportato da Il Tempo, è stato trovato un accordo tra i giallorossi e il Westerlo per Reynolds: alla Roma andranno 3.5 milioni più bonus e il 25% sulla futura rivendita. In chiusura c’è anche Shomurodov al Cagliari, e ci sono delle trattative in corso anche per Villar (su di lui Granada e un club francese).