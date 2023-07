Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, il Borussia Dortmund è ad un passo da Marcel Sabitzer. La trattativa con il Bayern Monaco sembrerebbe essere alle battute finali, con l’annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Tiago Pinto aveva provato a portare il centrocampista austriaco a Roma.

❗️More on Marcel #Sabitzer: Originally, a move to England or Italy was planned. But the #BVB bosses never gave up in the last days.

➡️ Now there’s a turnaround as revealed ✅

➡️ Bayern & Dortmund in concrete talks about a transfer of Sabitzer now!

➡️ Negotiations ongoing; not… pic.twitter.com/FHaKG4VKUo

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2023