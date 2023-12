il Bologna potrebbe accogliere un nuovo attaccante. Tutto dipenderà da Van Hooijdonk, che se chiederà di andare a giocare per avere un maggior minutaggio, costringerà la squadra rossoblù a cercare un nuovo centravanti. Gazzetta.it ha riportato l’elenco dei giocatori che il Bologna segue e tra questi c’è anche Azmoun, in prestito alla Roma dal Bayer Leverkusen. Thiago Motta, però, preferirebbe un profilo meno ingombrante, per evitare di mettere in dubbio la titolarità di Zirkzee. Gli altri attaccanti seguiti dal Bologna sono McGuire dell’Orlando City, Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar e Toni Martinez del Benfica.