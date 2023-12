Il Tempo (M. Cirulli) – Momenti di riflessione in casa Roma per Bonucci. I giallorossi da tempo sono alla ricerca di un difensore da affiancare a Mancini e Llorente vista la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa e la situazione legata all’infortunio di Smalling e alle condizioni ancora da verificare di Kumbulla. Il nome dell’ex Juventus, attualmente in forze all’Union Berlino, è il profilo più caldo nell’ufficio di Trigoria, ma anche dallo spogliatoio e dallo stesso Mourinho.

Nelle ultime ore però si è registrato un rallentamento legato alla trattativa, portata avanti direttamente dal gm Tiago Pinto e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci. Non ci sarebbero problemi a livelli contrattuali, il club tedesco è disposto a liberarsi del centrale. Con la Roma che potrebbe così tesserarlo per gli ultimi sei mesi e concedere al classe 1987 una possibilità di essere convocato da Spalletti a Euro 2024.

Le riflessioni sarebbero legate in parte anche per ragioni ambientali, con moltissimi tifosi che si sono apertamente schierati contro il possibile arrivo di Bonucci nella Capitale, scagliandosi anche sui profili social del giocatore, che ha passato le vacanze nella sua Viterbo. Un’altra motivazione sarebbe legata anche all’idea dei giallorossi di poter arrivare, nonostante le limitazioni relative al Settlement Agreement con la UEFA, ad altri tipi di profili, possibilmente più giovani.