Il Giornale (M. Di Dio) – Un personaggio come Josè Mourinho è un genio e capo popolo in una città molto umorale che passa dall’esaltazione allo sconforto in un amen. Quel colpo di teatro del 2021 dei Friedkin che ha portato lo Special One in panchina, si sta rivelando croce e delizia. Ora la famiglia americana appare spaccata sul futuro da intraprendere: c’è chi vorrebbe costruire facendo crescere i giovani e chi non vuole disperdere il patrimonio conquistato in questi due anni e mezzo, ovvero il consenso e un Olimpico che nel 2023 ha registrato tutti sold out per quasi due milioni di spettatori.

Lo Special One sta diventando un problema per il suo essere venerato a Roma dalla maggior parte dei tifosi come dimostrano i cori durante le sfide all’Olimpico. Nel post Bologna ha annunciato la sua voglia di rimanere anche con il progetto giovani ed ha così messo spalle al muro i proprietari.