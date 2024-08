Sfuma definitivamente Federico Chiesa alla Roma. Infatti come riportato da Fabrizio Romano, Juventus e Liverpool hanno trovato l’accordo finale, sulla base di 13 milioni più bonus, per lasciar partire l’esterno italiano in direzione Inghilterra. Intercettato al momento della partenza da calciomercato.com l’ex bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole:

“Pronto a cominciare questa nuova avventura, volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l’affetto e per questi anni, vi porterò nel cuore e grazie alla Juventus. Dispiace lasciare la Juve così? Dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia”.