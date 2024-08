Pagine Romaniste (Dallo Store di Via del Corso E. Papi) – Paulo Dybala incontra i tifosi della Roma allo Store di Via del Corso. In particolare la Joya riceverà i primi 60 supporters giallorossi che si sono recati questa mattina, alle ore 10, presso il Roma Store anzidetto ricevendo uno speciale voucher di accesso per incontrare personalmente Dybala e poterci scattare delle foto insieme, oltre a poter farsi firmare eventuali oggetti portati con sé. Presenti all’evento circa cinquecento tifosi.