Paulo Dybala è a un passo dal lasciare la Roma. Dopo le voci dei giorni scorsi, nella giornata di oggi c’è stata un’accelerata nei discorsi tra Dybala e l’Al-Qadsiah. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, l’argentino avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento al club arabo sulla base di un contratto triennale. Adesso la palla passerà alle società che dovranno accordarsi, visto che la clausola da 12 milioni di euro valida per l’estero è scaduta il 31 luglio, ma questo non dovrebbe essere un grosso ostacolo per la riuscita dell’operazione.

