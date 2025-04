Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa al termine del derby di Coppa Italia contro l’Inter, in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-0. L’attaccante inglese ha commentato anche il suo futuro. Le sue parole:

“Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare. Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me”.