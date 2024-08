La situazione intorno a Paulo Dybala è rovente. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’agente dell’argentino, Novel, starebbe incontrando i dirigenti dell’Al Quadsiah. Il club arabo è pronto a rilanciare l’offerta per la Joya, dopo che nei giorni scorsi si era visto rifiutare un ingaggio di 20 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, ha autorizzato il calciatore a trattare, segno del fatto che il classe ’93 non sia più al centro del progetto.

AGGIORNAMENTO: Dybala a un passo dall’Al-Quadsiah, la trattativa è ai dettagli (Leggi QUI la news per approfondire).