Paulo Dybala è vicinissimo a dire addio alla Roma (leggi QUI la news per approfondire). I tifosi romanisti sono scioccati dalla notizia, ma il futuro della Joya potrebbe non essere ancora del tutto deciso. Secondo quanto riporta il giornalista argentino César Luis Merlo su X, la Roma ha già dato il proprio benestare alla cessione qualora si raggiungessero cifre adeguate, ma Dybala non ha ancora preso una decisione definitiva. Al numero 21 giallorosso viene offerto dall’Al-Qadsiah un contratto triennale per un complessivo di 60 milioni di euro.

🚨Al-Qadisiya negocia con la Roma para comprar a Paulo Dybala. El club está dispuesto a venderlo si llegan al precio pretendido.

*️⃣Al delantero argentino, que aún no decidió qué quiere hacer, le ofrecen un paquete de €60M por 3 años de contrato. pic.twitter.com/HKB7cDXRDO — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2024