Continua il piano per la Roma del futuro, oltre all’allenatore, Ghisolfi è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Viste le probabili cessioni di Hummels e Hermoso (rientrante dal prestito al Leverkusen), si valuta Facundo Medina, difensore centrale del Lens. Secondo quanto riportato dal portale argentino MercadoDePases, il ds francese ha chiesto informazioni per il classe 1999, con un valore che si aggira intorno ai 25 milioni. Medina è un difensore centrale moderno, forte nel uno contro uno e con una buona tecnica, caratteristiche che lo rendono utilizzabile anche come terzino sinistro.