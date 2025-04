Arrivato nello scorso mercato invernale, Tommaso Baldanzi è alla ricerca della consacrazione con la maglia della Roma, visto l’infortunio di Dybala. Dopo un periodo iniziale di ambientamento, il talento italiano ha trovato finalmente la prima rete in giallorosso, alternando buone prestazioni anche da subentrato. L’ex Empoli ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Tempo, affrontando diversi argomenti: la prima stagione con la Roma, il rapporto con Ranieri e l’infortunio di Dybala. Il calciatore giallorosso ha dichiarato:

“Non mi sento un vice Dybala, mi sento Baldanzi e ogni giorno cerco di migliorarmi. Prima che si facesse male abbiamo giocato alcune partite insieme e con lui mi sono trovato benissimo. Ora che non c’è dobbiamo cercare di non far rimpiangere la sua assenza. Mi sento pronto, ma tutti dobbiamo fare di più”.

L’intervista completa sarà pubblicato nell’edizione di domani del giornale.