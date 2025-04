Francesco De Gregori in una sua celebre canzone canta: “Un giocatore lo vedi dal coraggio

dall’altruismo e dalla fantasia”. Il cantautore non ha mai nascosto la propria passione per il calcio e per la sua fede calcistica, la Roma. In occasione dei suoi 74 anni attraverso un’intervista a Rai Radio 2 , al cantante è stato consegnata una maglia della Roma, autografata da tutta la squadra e mister Ranieri.