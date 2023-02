Mercato, dall’Inghilterra sirene per Smalling. Il centrale giallorosso al centro dei sogni della Premier League

Le eccellenti prestazioni ci Chris Smalling hanno scaturito l’interesse di molti club. Nei mesi scorsi erano sempre più insistenti le voci sull’Inter, ora, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese 90min, sarebbero forti le sirene dalla Premier League. Sarebbero Everton, Leicester e West Ham a tentare il 33enne difensore giallorosso, senza dimenticare il Fulham, dove Smalling giocò ad inizio carriera. Il centrale cardine della difesa di José Mourinho, ha il contratto in scadenza a giugno, ma prima della partita con il Salisburgo disse: “Ho la possibilità di rinnovare per un altro anno, spero di rimanere per più stagioni”.