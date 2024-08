Jonathan David non sarà un calciatore della Roma. Il calciatore del Lille era uno dei nomi attenzionati dal dt Ghisolfi per rinforzare la rosa di Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da lequipe.fr, però, l’attaccante ha rifiutato le offerte della Roma e la sua destinazione non sarà dunque nella Capitale. David ha il contratto in scadenza per il prossimo 30 giugno e su di lui c’è il forte interesse del Tottenham.