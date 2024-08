Federico Chiesa continua ad essere uno dei nomi più caldi per questa sessione di calciomercato. La Roma continua a monitorare la situazione del bianconero, ma nelle ultime ore l’esterno d’attacco sembra essere entrato nel mirino di diversi club come Inter, Napoli e Lazio. In ultimo, come riportato dal portale spagnolo sport.es, Chiesa sarebbe stato offerto al Barcellona ma la priorità dei blaugrana resterebbe Nico Williams dell’Athletic Bilbao. Se dovesse arrivare la fumata nera, il Barca virerebbe su Chiesa che avrebbe già aperto al trasferimento.