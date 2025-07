Il conto alla rovescia per l’inizio del ritiro estivo della Roma è cominciato, e c’è chi si fa trovare pronto con largo anticipo. Mile Svilar, in attesa del rinnovo di contratto con il club giallorosso, non ha interrotto la preparazione estiva, continuando ad allenarsi individualmente per arrivare al meglio agli ordini del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.

Come riportato da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il portiere belga ha condiviso un momento tenero e speciale: sul campo d’allenamento, con lui, c’era anche il figlio Lio-Mile, nato lo scorso 18 giugno. Nello scatto si vede Svilar mentre spinge il passeggino, accompagnato da un’emotiva didascalia con diversi cuori, segno evidente di quanto questo momento della sua vita sia carico di significato, sia sul piano sportivo che personale.

Un’immagine che racconta più di tante parole: Svilar è pronto a prendersi ancora di più la Roma, con il sorriso e con la famiglia al suo fianco.