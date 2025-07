Una nuova e singolare svolta nella vicenda di Juan Bernabè, ex falconiere della Lazio, che torna a far parlare di sé con una decisione destinata a far discutere. Dopo essere stato sfrattato nei giorni scorsi e allontanato dalla società biancoceleste, lo spagnolo ha annunciato di essersi iscritto alla piattaforma OnlyFans, dove promette contenuti espliciti legati a una delicata operazione subita di recente.

Bernabè ha spiegato le sue motivazioni in modo diretto: “Lotito mi ha rovinato la vita. Mi mostrerò nudo per farvi vedere i risultati dell’operazione e vi spiegherò come funziona”, ha dichiarato l’ex addestratore dell’aquila Olympia, riferendosi a un impianto protesico di tipo penieno.

L’uomo era già salito alla ribalta per alcuni episodi controversi, tra cui la diffusione proprio di immagini legate all’intervento, che gli sono costate il licenziamento dalla Lazio. Ora Bernabè prova a trasformare la sua esposizione mediatica in una fonte di sostentamento, affidandosi a una piattaforma spesso scelta per contenuti fuori dagli schemi. Una scelta provocatoria, che promette di alimentare ulteriori polemiche.