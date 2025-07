Nicolò Zaniolo ha chiuso la vicenda legata all’episodio avvenuto lo scorso 25 maggio negli spogliatoi del Viola Park con un patteggiamento: dovrà versare una multa da 15.000 euro. Nessuna rissa vera e propria, come inizialmente raccontato, ma un momento di tensione con due calciatori della Primavera della Roma che ha portato all’intervento della Procura Federale.

L’attaccante ha trovato un’intesa con il capo della Procura, Giuseppe Chiné, che ha riconosciuto alcune attenuanti: Zaniolo, durante l’audizione, ha mostrato sincero pentimento per il gesto avvenuto, stando alle ricostruzioni in risposta a provocazioni da parte dei giovani giallorossi. Nessuna aggressione violenta: solo qualche colpo aperto sul collo, senza schiaffi né pugni, come invece si era vociferato nei primi giorni successivi all’accaduto.

Determinante per la definizione della sanzione è stato il comportamento collaborativo dell’ex romanista: ha ammesso le sue colpe, ha collaborato con la Procura e si è scusato pubblicamente attraverso un post pubblicato sui social il 10 giugno. Il patteggiamento, avvenuto prima del deferimento, ha inoltre permesso di ridurre automaticamente della metà la sanzione prevista.

L’indagine ha chiarito molti aspetti della vicenda, compreso il fatto che le prime versioni fornite dal club non coincidessero del tutto con quanto realmente accaduto. Alla fine, la giustizia sportiva ha scelto la via dell’equilibrio, chiudendo il caso con una multa e senza ulteriori sanzioni.