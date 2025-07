Non solo prima squadra e calciomercato: la Roma sta lavorando a una vera e propria rifondazione interna che coinvolge anche le fondamenta del club, ovvero il settore giovanile. Con l’arrivo di Massara nel ruolo di direttore sportivo, a Trigoria si respira aria di rinnovamento anche tra gli osservatori e i responsabili dell’area scouting del vivaio.

Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, Massara ha avviato una profonda riorganizzazione del comparto giovanile, comunicando a Marco Albergati, responsabile degli osservatori dal 2019, l’esclusione dal progetto tecnico per la stagione 2025-2026. Un segnale chiaro di discontinuità con il recente passato, in linea con la volontà del club di rilanciare la filiera dei talenti in modo più strutturato e moderno.

Tra i nomi in pole per la successione ci sono Roberto Vichi e Gianmarco Migliorati, attualmente impegnati nello staff tecnico della Roma Femminile, a conferma della volontà di valorizzare risorse interne. La posizione di Alberto De Rossi, figura storica del vivaio, non dovrebbe essere in discussione, mentre resta da valutare quella di Bruno Conti: nonostante il possibile addio di Albergati, l’ex bandiera giallorossa potrebbe comunque restare nell’organigramma.