La Roma sarebbe interessata al terzino sinistro del Flamengo, Ayrton Lucas. Il laterale classe ’97, ha esordito pochi giorni fa con il Brasile, nell’amichevole contro la Guinea. Nel campionato carioca ha disputato in stagione 34 partite e ha realizzato 6 gol e 5 assist. Un bottino di tutto rispetto per un laterale difensivo. Tiago Pinto avrebbe pronta un’offerta da 12 milioni di euro per convincere il club a cedere il ragazzo. Lo riporta Bolavip.