La Roma continua a lavorare al mercato in uscita. Come riportato da Filippo Biafora, ci sono contatti con il Sassuolo per Volpato e Missori, ma manca ancora l’accordo tra le società. Oltre ai neroverdi, per il centrocampista sarebbero interessate anche l’Atalanta ed alcuni club esteri, mentre per il laterale destro si registra l’interesse della Juventus e del Venezia. Entrambe le trattative restano slegate dalla situazione Frattesi.

