Un’ora di gioco vissuta a buoni ritmi e con un giallo. Zeki Celik è rimasto in campo per 60′ nella sfida della Turchia contro il Galles nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Il terzino della Roma è partito titolare, venendo poi sostituito dal commissario tecnico della selezione turca in favore di Eren Elmali. Celik ha disputato una gara sufficiente, adempiendo a pieno ai suoi doveri.

Poco dopo l’uscita dal campo, la Turchia ha trovato l vantaggio con il gol di Nayir. Nel giro di cinque minuti, invece, Ward ha neutralizzato il rigore di Calhanoglu mentre poco dopo lo stesso Nayir si è visto annullare il vantaggio, arrivato poi comunque in una manciata di secondi. All’80’ il raddoppio di Güler.