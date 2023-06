La Roma è in cerca di un sostituto di Abraham che starà fuori fino al 2024. Viste le difficoltà nel chiudere l’affare per Scamacca con il West Ham. L’ultimo nome uscito dopo il viaggio di Pinto a Londra è Daka, già seguito nel 2021. Il Leicester apre al prestito con riscatto. L’ingaggio, pari a 4,3 milioni, sembrerebbe considerato fattibile dal club giallorosso. L’eventuale arrivo, tuttavia, non precluderebbe l’approdo di un ulteriore centravanti alla corte di Mourinho. Lo riporta calciomercato.com.