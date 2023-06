Dopo che Salvatori Foti aveva pubblicato alcune storie con riferimenti alla finale di Europa League, è nata una polemica sui vari social. Infatti in molti avevano ritenuto queste frasi poco opportune, soprattutto dette da un tesserato della società giallorossa. La frase: “Io gli darei anche un premio in denaro a sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto” però non sarebbe stata scritta dall’italiano. Ma sarebbe il risultato di un fotomontaggio. Lo stesso Foti ha voluto smentire il tutto suoi propri social, con un post che recita: “Sta circolando un post modificato sull’arbitro Taylor non fatto da me. Informatevi bene”.