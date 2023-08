La ricerca dell’attaccante si fa sempre più serrata in casa Roma. L’ultimo nome è quello del brasiliano Marcos Leonardo. Nella giornata di ieri si era addirittura parlato di affare quasi chiuso a circa 18 milioni. Nel pomeriggio Falcao, dirigente del Santos, aveva dichiarato che la trattativa era quasi saltata per via dei problemi sulla forma di pagamento. Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è stata una call fra i club e gli agenti del giocatore per sbloccare la trattativa. Pinto ha presentato una nuova proposta sui termini di pagamento: la speranza è che il club brasiliano non chieda più dei 10 milioni più 8 di bonus messi sul tavolo dai giallorossi, offerta che i brasiliani avevano fatto sapere di aver accettato.