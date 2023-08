La Roma è sempre alla ricerca di nuovi acquirenti per i suoi giocatori in uscita, così da reinvestire nel mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano esperto di calciomercato, il Nottingham Forest avrebbe offerto circa 25 milioni per Roger Ibanez. Le trattative sono in corso tra le società, gli inglesi puntano forte sul brasiliano. I giallorossi con questa uscita potrebbero finanziare gli acquisti dell’attaccante e del centrocampista.

EXCLUSIVE: Nottingham Forest have submitted official bid to AS Roma for Roger Ibañez, proposal worth around €25m fee 🚨🔴🌳 #NFFC

Negotiations underway to reach an agreement, Forest are pushing for Brazilian CB. pic.twitter.com/D1aVIUG9aA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023