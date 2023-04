Nuovo nome per l’attacco giallorosso. Si tratta di Reiss Nelson. Il classe ’99 di Londra, ha totalizzato 5 presenze con 3 reti e 2 assist in questa Premier League, 12 le gare giocate complessivamente in questa stagione con l’Arsenal. Secondo quanto riporta il sito Tuttomercatoweb.com ci sarebbero interessamenti da mezza Europa per lui, compresa l’Italia. La Roma avrebbe già avuto un contatto anche con l’entourage di Nelsson. L’altra pretendente italiana è l’Atalanta.