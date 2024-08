Nessuno o quasi è incedibile in casa Roma. Non fa eccezione neanche Edoardo Bove, molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Tra le squadre maggiormente interessate al centrocampista romano c’era la Fiorentina. Infatti secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.com, Palladino aveva indicato alla sua dirigenza proprio il numero 52 giallorosso per rinforzare la mediana viola. Le richieste della Roma, 12 milioni più bonus, però hanno fatto virare il club di Firenze su Tessmann del Venezia, con cuoi continuano i contatti per limare gli ultimi dettagli.

