La Roma e l’Hull City avrebbero raggiunto un’intesa di massima per il prestito del giovane Joao Costa. Il classe 2005, potrebbe lasciare i giallorossi per andare in Championship ad ottenere un minutaggio maggiore. De Rossi ha tenuto molto in considerazione il brasiliano nelle prime uscite amichevoli, dimostrando di fare affidamento sulle sue potenzialità. Lo riporta 3 Added Minutes.