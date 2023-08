Leandro Paredes sarà un “nuovo” giocatore della Roma, a riportarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. L’argentino è pronto a tornare nella Capitale: i giallorossi e il PSG hanno raggiunto un accordo per 4 milioni di euro. Per il centrocampista è pronto un contratto fino a giugno 2025 con opzione fino al 2026. A breve la partenza per raggiungere Mourinho e i suoi nuovi compagni.

Leandro Paredes to AS Roma, here we go! Deal agreed for fee in excess of €4m to Paris Saint-Germain. 🚨🟡🔴🇦🇷

PSG and Roma have just reached final agreement, Leandro will now travel to Italy.

Contract until June 2025 with option until 2026. pic.twitter.com/JSoxgzbmJk

