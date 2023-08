Lo scorso venerdì Ibanez ha fatto il suo esordio nella Saudi Pro League, dopo appena 24 ore dall’annuncio del suo trasferimento all’Al-Ahli. Queste le sue dichiarazioni raccolte da La Gazzetta Dello Sport:

“Volevo un’altra sfida. Io sono stato tra gli ultimi ad arrivare nella SPL e il fatto di essere stato preceduto da tanti grandissimi nomi mi ha fatto pensare che la Saudi Pro League ha le potenzialità tecniche ed economiche per diventare un grande campionato. Oggi in squadra con me c’erano tre giocatori che hanno vinto la Champions, e mica anni fa, da poco: Firmino, Mendy e Mahrez, campione in carica. Per me questo diventerà un grande campionato, e sono contento di essere qui dall’inizio”.