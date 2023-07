Nemanja Matic dopo un brillante primo anno a Roma, è pronto a replicarsi nella prossima stagione. Tra un siparietto e l’altro con l’amico Dybala, il serbo sta animando l’estate dei tifosi giallorossi. L’ultima storia è di questa mattina, il centrocampista intento a raggiungere Trigoria per la prima l’amichevole della preparazione, ha scritto: “All road leads to Trigoria”, ovvero “Tutte le strade portano a Trigoria”. Matic ha voluto “remixare” il celebre proverbio che trae origine dall’efficiente sistema di strade dell’antica Roma su cui in buona parte si basa l’attuale sistema viario italiano, a dimostrazione dell’affetto per la città e il centro sportivo che è diventato casa sua da un anno a questa parte. Alle 10.30 il fischio d’inizio dell’amichevole contro la Boreale.