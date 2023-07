Il Tempo – Nulla di fatto nell’assemblea della Lega Serie A sul tema diritti tv 2024-2027. Sul fronte Coppa Italia e Supercoppa italiana andranno in scena trattative private dopo le offerte da Mediaset e Rai. E allo stesso modo, proseguiranno le trattative con Dazn, Mediaset e Sky per il campionato. C’è tempo fino all’inizio di agosto, altrimenti sarà rivoluzione. Roma, (insieme a Juve, Milan e Fiorentina) sarà capofila della commissione sui diritti tv internazionale della Lega per il triennio 2024-2027.