Il Messaggero (S. Carina) – Alla fine il braccio di ferro con la società lo ha vinto lui. Matic viene accontentato e si trasferisce al Rennes per 3 milioni (bonus compresi). Una cifra che servirà in gran parte per coprire i benefici del Decreto Crescita che vengono meno, visto che il serbo è rimasto in Italia soltanto per una stagione.

Un addio traumatico che, al di là dei problemi personali che hanno indotto Nemanja a lasciare la Capitale, ha lasciato l’amaro in bocca a Mourinho in primis. Lo Special continua a perdere pezzi. Ora all’appello mancano un difensore, due centravanti e altrettanti centrocampisti. Queste ultime due caselle dovrebbero (condizionale d’obbligo) essere quelle riempite più facilmente. Pinto ha l’accordo infatti sia con Paredes che con Renato Sanches, per un doppio sbarco nella Capitale.

L’intesa con il Psg è più difficile sull’argentino (visto che il Galatasaray ha messo sul piatto 6 milioni per il cartellino) che per il portoghese. Ma ora non c’è più tempo da perdere. L’inquietudine della piazza e del tecnico iniziano a farsi sentire. La Roma, dopo aver atteso a lungo quest’estate, ha un minimo di liquidità grazie alla cessione di Ibañez, Matic e le percentuali di vendita di Under al Fenerbahce e, a giorni, di Zaniolo, molto vicino al trasferimento all’Aston Villa. Due centrocampisti, quindi, senza dimenticare il doppio centravanti. Continua il duplice braccio di ferro con Atalanta e Santos per Zapata e Marcos Leonardo. Se il brasiliano non ha giocato a Fortaleza, il club ha però chiarito come non sia intenzionato a cederlo prima di dicembre. Per il colombiano, invece, è soltanto una questione di prezzo. Il club nerazzurro chiede 9 milioni, disposto anche a venire incontro alla Roma sulla formula del prestito ma lo vuole condizionato a obiettivi semplici da conseguire.

Non certo quanto proposto da Pinto che per cautelarsi sulle condizioni fisiche di Duvan (out 27 gare di A negli ultimi due tornei) lo vorrebbe legato ad almeno il 50% delle presenze in stagione. Le parti ieri sera venivano date più vicine ma Duvan, intanto, ha giocato titolare nell’amichevole contro la Juventus. Capitolo difensore: non è una priorità ma con Kumbulla che non tornerà a disposizione prima di dicembre, l’intenzione è quella di regalare a Mourinho anche un difensore centrale. Per il transfer balance si cerca un profilo che non superi il milione e settecentomila di stipendio. Piace Solet, del Salisburgo, affrontato nell’ultima Europa League.