Tuttosport (Dar. Marc.) – La parola d’ordine in casa Roma è: stringere i denti. Soprattutto Gianluca Mancini, alle prese con una pubalgia che in settimana gli ha permesso di allenarsi solamente ieri. Nonostante ciò, il centrale giallorosso sarà in campo, ma, non fermandosi il campionato per Natale, non avrà modo di poter riposare.

I ko di Smalling e Kumbulla lo obbligano a giocare accanto a Llorente e Ndicka, con delle scelte di formazione praticamente obbligate. Tornerà Lukaku dopo la squalifica, mentre per Dybala la speranza è quella di rivederlo il 30 dicembre a Torino contro la Juventus. leri Mourinho, proprio parlando della Joya, ha spiegato come le sue condizioni fossero in ripresa dopo la lesione al flessore che lo ha fermato contro la Fiorentina. Lo staff medico farà un punto con il calciatore dopo Natale per capire se la sfida con i bianconeri potrà essere realmente un obiettivo.