Il Tempo (Dan. Roc.) – Non solo campionato e Champions, la Lazio pensa anche alla Coppa Italia. Da ieri sono stati messi in vendita i tagliandi per i quarti. La notizia però ha destato diverse polemiche tra i tifosi. Il motivo? I prezzi dei biglietti. Si parte dai 45 euro per Curva e Distinti, probabilmente dando per scontato che la Roma passerà il turno e che ai quarti sarà derby.

Questo il comunicato del club: “I tifosi che avranno acquistato i biglietti alle tariffe indicate, nel caso in cui l’avversario dovesse essere Cremonese, dopo l’esito della partita Roma-Cremonese del 3 gennaio, riceveranno via mail una gift card da poter spendere presso uno dei Lazio Style e valevole per un anno”. Se dovessero passare i lombardi, quindi, su 45 euro, 20 potranno essere usati nei negozi ufficiali.