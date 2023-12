Il Messaggero (G. Lengua) – José Mourinho apre alla difesa a quattro, probabilmente sarà a tre e mezzo. Celik dovrà reinventarsi centrale per via dell’assenza di Mancini fuori per un’infiammazione agli adduttori e della squalifica di Ndicka: proverà a tornare con il Bologna. Restano Llorente e Cristante a comporre la linea arretrata.

A destra Karsdorp, a sinistra Zalewski (o ElSha). Tornerà Sanches. Con lui dovrebbero esserci Bove – o Paredes – nel ruolo di regista e Aouar mezzala. Quasi out Pellegrini che ha rimediato una contusione contro la Fiorentina. Fuori anche Spinazzola. In attacco ci sarà Lukaku assieme a Belotti che potrebbe alternarsi con El Shaarawy.