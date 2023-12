Pagine Romaniste – La Roma alle 18.45 ospiterà lo Sheriff per l’ultima partita del Gruppo G di Europa League. I giallorossi, già sicuri del passaggio del turno, cercheranno di vincere nella speranza che lo Slavia Praga perda contro il Servette. A pari punti si guarderà la differenza reti, che al momento vede i cechi in vantaggio (+9 a +5). Mourinho dovrà fare i conti con una rosa decimata, a partire dall’assenza di Dybala per infortunio, che sarà colmata da Belotti che farà coppia con Lukaku. Questa sera saranno assenti anche Mancini, Spinazzola, Ndicka (per squalifica) e i lungodegenti Smalling, Kumbulla e Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

LA REPUBBLICA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Aouar, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

IL TEMPO (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Aouar, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

LEGGO (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Aouar, Paredes, Sanches, Zalewski; Belotti, Lukaku.