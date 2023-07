L’ex giallorosso, Amantino Mancini, ha rilasciato un’intervista al sito NerazzurriSiamoNoi.it. Tra le dichiarazioni, anche alcuni pensieri su Mourinho e la sua ex squadra. Queste le sue parole:

Parlando della Roma, come giudichi la gestione Mourinho di questi due anni? “Penso sia stata una gestione molto positiva sin qui. La Roma con José Mourinho, per la persona che è José Mourinho, ha guadagnato molta più conoscenza e visibilità anche a livello europeo e mondiale. Anche la performance in campo è stata buona, perché portare la Roma a giocarsi due finali europee è un qualcosa di fantastico. Penso sia stato un acquisto importantissimo per la società giallorossa. Se dovessi dargli un voto, per questi due anni trascorsi nella capitale, gli darei un 8”.

Cosa manca ai giallorossi per tornare a lottare per lo scudetto? “La continuità. Di fatto, ciò che ha avuto e fatto il Napoli nella passata stagione. Rivedo ciò che successe ai tempi della mia Roma, quando giocavo nella capitale coi giallorossi. Eravamo una squadra forte, ma a volte mancava un po’ di continuità. Secondo me, insomma, la parola continuità è la chiave di tutto, ed è una cosa importantissima nelle grandi squadre che poi vincono lo Scudetto”.