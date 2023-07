I due nuovi acquisti giallorossi partiranno nel bel mezzo del campionato per la Coppa D’Africa. La competizione torna nel 2024 e avrà inizio il 13 gennaio, mentre la finale ci sarà l’11 febbraio. N’Dicka giocherà con la Costa d’Avorio, mentre Aouar con l’Algeria. Se dovessero arrivare in fondo salterebbero ben 6 gare di campionato e gli eventuali ottavi e quarti di finale di Coppa Italia. Un problema non di poco conto per José Mourinho. A salvarsi saranno gli impegni in Europa League. I playoff delle competizioni europee si svolgeranno a febbraio, mentre gli ottavi in caso di primo posto nel girone a marzo.