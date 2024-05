Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, Xhaka, dopo la vittoria per 0-2 allo stadio Olimpico, contro la Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sulla trattativa che in passato poteva portarlo ad indossare la maglia giallorossa. Queste le sue dichiarazioni:

È stato molto vicino alla Roma lo scorso anno.

“Non c’è da nascondere nulla, sono stato molto vicino ma l’affare non è andato in porto per piccoli dettagli. Alcune volte le cose succedono, altre no. Ma ora sono contento di essere al Leverkusen”.