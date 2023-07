Dybala è sotto gli occhi di molti club stranieri. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira tramite Twitter, ci sarebbero delle sontuose offerte per la Joya da un club dell’Arabia Saudita. Dybala in questo momento è in contatto con la Roma per ridefinire il suo contratto. La volontà sarebbe quella di eliminare la clausola rescissoria dal valore di 12 milioni, valida fino al 31 luglio. Andando così, a prolungare il contratto fino al 2026 e ricevendo un aumento dello stipendio.

Some foreign clubs have shown interest in Paulo #Dybala, who has a release clause of €12M (valid until July 31). A Saudi Arabia’s club made a rich bid to Joya, who is in talks with #ASRoma (want to delete the clause) for the contract extension until 2026 + an increase in salary

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2023