Il Corriere della Sera (M. Persone) – Il Lecce, prima di accantonare il campionato per un paio di settimane e pensare alla Supercoppa. Il Milan, per provare a dimenticare il derby. Due avversarie di caratura decisamente differente, quelle che Lazio e Roma affronteranno domani, accomunate però da un segnale di allarme lampeggiante: attenzione alle bestie nere.

L’hashtag #Sarriout spopolava ancora una settimana prima di Natale: era bastato, per ritirarlo fuori, uno sciagurato passaggio indietro di Marusic a Lautaro Martinez invece che a Provedel. Un mese dopo, complice il derby, è diventato #Mourinhoout. Il portoghese ha una media-punti peggiore di quella di tutti i suoi 6 predecessori, è vero, ed è soltanto 11° nella classifica all time degli allenatori romanisti, ma con il suo 1,71 (235 punti in 137 partite) ha fatto meglio del 11,69 con la Lazio di Sarri (212 punti in 125 incontri), che pure è 5° all time tra i tecnici laziali e dopo il 4° derby vinto su 6 è osannato dai suoi tifosi. Numeri traditori. Come quelli che Mau e Mou cercheranno di sfatare, domani, contro le bestie nere.