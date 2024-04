Gallo, calciatore del Lecce, ha parlato dopo lo 0-0 contro la Roma. Queste le sue parole:

GALLO A DAZN

Che sensazioni ti lascia questo pareggio?

Ci lascia l’amaro in bocca, abbiamo fatto una super prestazione e abbiamo messo in difficoltà un grande squadra. Oggi abbiamo giocato solo noi, siamo stati sfortunati. Ci portiamo comunque a casa un pareggio contro una grande squadra.

Ti piace giocare con Dorgu?

Sì, con lui mi trovo bene perché sa muovere la palla e sa giocare a calcio. Speriamo di continuare così e raggiungere la salvezza.

Cosa ha portato Gotti?

Ci ha portato entusiasmo, ci fa stare sul pezzo e considera tutti titolari. Ci fa lavorare bene e tutto quello che abbiamo ottenuto viene da qui.

Hai detto qualcosa al tuo suocero?

Ancora non ci ho parlato, ma immagino che mi scriverà un bel messaggio.

Prima della partita vi siete sentiti?

Sì, ci sentiamo spesso. Per me è come un padre, io sono il loro terzo figlio.