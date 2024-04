Luca Gotti, tecnico del Lecce, è intervenuto nel post partita della gara contro la Roma terminata sul punteggio di 0-0. Queste le sue parole:

GOTTI A DAZN

Si può essere soddisfatti o le tante occasioni non concretizzate lasciano l’amaro in bocca?

Si è soddisfatti dell’atteggiamento, abbiamo gestito la partita con grande coraggio. Abbiamo avuto occasioni clamorose, c’è rammarico, ma averlo per uno 0-0 contro la Roma è un qualcosa di positivo.

Dove nasce l’idea di schierare Dorgu e Gallo insieme?

È un’intuizione che ha un connotato di felicità. Dorgu ha fatto cose buone, il tempo ci dirà se si potrà pensare a questa soluzione anche in futuro.

Si aspettava uno stadio così caldo?

Avevo questa aspettativa, la gente mi aveva già fatto intuire come sarebbe stato oggi lo stadio.

Leggo in modo positivo i 27 tiri in porta nonostante i 0 gol…

Prima o poi verrà anche la partita in cui si vincerà 3-0 facendo tutti questi tiri, il problema è che non mancano tante giornate…

Pensa che la sua squadra possa sostenere anche in altre partite la coppia Piccoli-Krstovic?

Se la squadra riesce a sostenere due attaccanti puri più Almqvist contro la Roma, penso che sia ripetibile anche contro le altre squadre. La Roma in questi due mesi ha fatto benissimo, è chiaro che concedi qualcosa a una squadra del genere ma abbiamo tenuto molto bene il campo.

Blin e Ramadani sono il cuore di questa squadra…

Sono calciatori di spessore sotto tanto punti vista, danno un grande sostegno all’idea della squadra. Hanno continuità anche all’interno della partita e questo è importante. Contro la Roma eravamo in inferiorità numerica a centrocampo, ma l’abbiamo limitata con gli esterni e con gli attaccanti.

Cosa ha in più il Lecce rispetto alle altre avversarie in lotta per la salvezza?

Mi auguro che il Lecce abbiamo qualcosa in più delle altre, ma dobbiamo dimostrarlo ogni domenica. Mancano otto partite, ci auguriamo di passare dalla teoria ai fatti.