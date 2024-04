Pagine Romaniste – Alle 18:00 la Roma scenderà in campo al Via del Mare. Gli uomini di De Rossi affronteranno il Lecce, con l’obiettivo di tenere la scia del Bologna, vincente anche oggi. Dopo la sosta, ritorna a disposizione Paulo Dybala, ma partirà dalla panchina, al suo posto Baldanzi. Tra i pali ci sarà Svilar, con Karsdorp, Mancini, N’Dicka e Angeliño che andranno a comporre la difesa a quattro. Bove schierato titolare nel centrocampo a tre, insieme a Cristante e Paredes. Quest’ultimo agirà da regista. Da ricordare l’assenza di Pellegrini per squalifica. In attacco, a supporto di Lukaku, agiranno il sopra citato Baldanzi e Zalewski che ha vinto il ballottaggio con El Shaarawy.

TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (82′ Venuti); Dorgu, Ramadani, Blin; Almqvist (60′ Banda), Piccoli (60′ Piccoli), Krstovic.

A Disposizione: Brancolini, Touba, Pierotti, Oudin, Berisha, Gonzalez, Rafia.

Allenatore: Gotti.

Indisponibili: Dermaku, Kaba.

Squalificati: –

Diffidati: Almqvist, Rafia.

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp (82′ Celik), Mancini, N’Dicka (46′ Huijsen), Angeliño; Cristante, Paredes, Bove (63′ Aouar); Baldanzi (82′ Dybala), Zalewski (63′ El Shaarawy); Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boe, Llorente, Smalling, Renato Sanches.

Allenatore: De Rossi.

Indisponibili: Azmoun, Kristensen, Spinazzola, Abraham.

Squalificati: Pellegrini.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Llorente, N’Dicka.

ARBITRO: Marcenaro.

ASSISTENTI: Mondin-Moro.

QUARTO UFFICIALE: Marinelli.

VAR: Paterna.

AVAR: Di Paolo.

Marcatori: –

Ammoniti: N’Dicka (R), Piccoli (L), Baschirotto (L), Ramadani (L), Cristante (R).

Espulsi: –

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+5' – Finisce 0-0 tra Lecce e Roma. Occasione sprecata per gli uomini di De Rossi di guadagnare punti importanti in ottica Champions Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

90'+4 – Tiro dai 30 metri di Oudin che scheggia la traversa Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

88' – Tiro di Dybala dal limite dell'area che viene deviato e quasi diventa buono per Lukaku Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

85' – Svilar salva la Roma su una conclusione tesissima di Banda Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

83' – Doppio cambio per la Roma. Dentro: Dybala e Celik. Fuori: Karsdorp e Baldanzi Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

78' – Combinazione nello stretto della Roma, che porta al tiro El Shaarawy. Falcone scende been sulla sua sinistra e blocca Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

71' – ROMA VICINA AL GOL. Aouar da solo davanti a Falcone si fa ipnotizzare Lecce 0-0 Roma #ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

68' – Occasionissima per il Lecce. 3 contro 1 per i padroni di casa che portano a concludere Dorgu, che sbaglia un rigore in movimento Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

64' – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Bove e Zalewski. Dentro: Aouar ed El Shaarawy Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

61' – Doppio cambio per il Lecce. Fuori: Almqvist e Piccoli. Dentro: Banda e Sansone Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

55' – Proteste della Roma sugli sviluppi dell'angolo per un'entrata scellerata di Piccoli su Zalewski. Ma per Var e arbitro non è meritevole della punizione massima Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

PRIMO TEMPO

45'+1 – Palo della Roma. Angelino calcia rasoterra e colpisce il montante alla destra di Falcone Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

44' – Prima vera occasione per la Roma. Baldanzi pesca sul secondo palo Zalewski, che però non riesce a coordinarsi per battere in rete Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

38' – Ammonito Piccoli per una trattenuta da dietro ai danni di Baldanzi Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

35' – Paredes recupera palla a centrocampo e tenta il tiro dai 40 metri. Palla che arriva comoda per la presa di Falcone Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

28' – Gallo vicino al gol. Ripartenza del Lecce che porta al tiro il terzino sinistro. Conclusione deviata: sarà calcio d'angolo Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

25' – Svilar chiude Krstovic in uscita bassa. Ma il 9 del Lecce era partito da una posizione di fuorigioco Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

22' – Lecce vicino al gol. Bove sbaglia l'apertura e permette il recupero alto i padroni di casa. La palla arriva a Piccoli che dal limite dell'area calcia di poco fuori Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

12' – Ammonito N'Dicka che ha interrotto un'azione pericolosa del Lecce. Il centrale era diffidato e quindi salterà il derby Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

11' – Baldanzi vicino al gol. Il numero 35 giallorosso si accentra da destra e calcia a giro e sfiora di poco il primo gol con la Roma Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

6' – Occasione per la Roma. Sul cross di Paredes Gendrey spizza verso la sua porta ma è reattivo Falcone a spingere via la palla Lecce 0-0 Roma#ASRoma #SerieA #LecceRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 1, 2024

PRE PARTITA

Ore 17:21 – Inizia il riscaldamento per la Roma.

🔥 Inizia il riscaldamento 🐺 Lecce-Roma è su DAZN📱📺 https://t.co/2Edi2lOapv — AS Roma (@OfficialASRoma) April 1, 2024

Ore 17:11 – L’undici iniziale del Lecce:

Ore 16:55 – Ecco la formazione ufficiale della Roma, riportata da Filippo Biafora de Il Tempo.