Angeliño, terzino della Roma, ha parlato nel post partita della gara contro il Lecce terminata 0-0. Queste le sue parole:

ANGELINO A DAZN

Che sensazioni ti lascia questo pareggio? La Roma ha incontrato maggiori difficoltà oggi…

Partita brutta, non abbiamo approcciato bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più, ma non è stato sufficiente. Abbiamo perso i duelli e non abbiamo approfittato delle occasioni.

Cosa ti hanno raccontato del derby?

È fondamentale, dobbiamo lottare e allenarci bene durante la settimana per vincerlo. È una partita importantissima per i tifosi, sarà emozionante e dobbiamo essere concentrati.

Che bilancio fai della tua esperienza a Roma?

Mi piace tutto. Era da tempo che volevo venire, ho avuto questa opportunità e ringrazio il club. Spero di restare qui per tanto tempo.

Come sei messo con l’italiano?

Non tanto bene (ride, ndr).