Arrivano aggiornamenti sulle indagini del tifoso della Roma ferito da un petardo prima del derby di Coppa Italia. La polizia – come riportato da roma.corriere.it – ha arrestato un ultrà laziale 42enne con precedenti in ambito sportivo e per droga. Sarebbe stato quest’ultimo l’autore del lancio della bomba carta partita dalla Tribuna Tevere in direzione dei Distinti Sud. L’esplosione ha causato gravi ferite al sostenitore romanista (ha perso l’orecchio e ha riportato una prognosi di 60 giorni, ndr) e ad un altro tifoso. La Digos è stata in grado di individuare il responsabile tramite le immagini registrate all’interno dello Stadio Olimpico e la conferma è arrivata anche dalla perquisizione domiciliare durante la quale sono stati ritrovati gli indumenti indossati mercoledì, con le scarpe sporche di sangue.